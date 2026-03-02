قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه محبط جدا من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، لرفضه السماح له باستخدام قاعدة "دييجو جارسيا" لتنفيذ ضربات على إيران.

وفي مقابلة مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الإثنين، أفاد ترامب، بأن رفض رئيس الوزراء الأولي السماح للقوات الأمريكية باستخدام قاعدة جزر تشاجوس "كان شيئا غير مسبوق بين بلدينا من قبل".

كانت بريطانيا قد رفضت منح الولايات المتحدة إذنا لتنفيذ ضربات من قواعد مثل "دييجو جارسيا وراف فيرفورد"، مستشهدة بالقانون الدولي. ومع ذلك، تراجع رئيس الوزراء يوم الأحد ليلا وقال إنه سيسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى دييغو غارسيا لأغراض "دفاعية محددة ومحدودة".

وأوضح ترامب أن رئيس وزراء بريطانيا استغرق وقتا أطول بكثير لتغيير رأيه. وأضاف: "ربما لم يحدث ذلك من قبل بين بلدينا"، متابعا: "يبدو أنه كان قلقا بشأن الشرعية القانونية".

وقد أدى النزاع حول "دييجو جارسيا" إلى أن يسحب الرئيس دعمه لاتفاق رئيس الوزراء المثير للجدل بشأن تشاجوس لتسليم ملكية الإقليم في المحيط الهندي لموريشيوس، وبدلا من ذلك استئجار القاعدة العسكرية مرة أخرى.

وصرح ترامب للصحيفة البريطانية: "فجأة كانت موريشيوس تطالب بالملكية. كان ينبغي عليه أن يقاتل من أجلها ويمتلكها أو يجبرهم على أخذها، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة. لكن لا، كنا محبطين جدا من كير".

وبعد يومين من ضربات الولايات المتحدة على إيران، قال الرئيس الأمريكي إن العملية كانت متقدمة بشكل جيد عن الجدول الزمني. واقترح ترامب أن ستارمر كان يجب أن يوافق دائما على استخدام الأمريكيين لقاعدة دييجو جارسيا، لأن إيران كانت مسؤولة عن قتل “الكثير من الأشخاص من بلدكم”.

وتابع ترامب خلال حديثه: "هناك أشخاص بلا أذرع وأرجل ووجوه تم تفجيرها. إيران مسؤولة عن 95% من ذلك. تلك الأحداث الرهيبة تسبب بها إيران"، دون الإشارة إلى حالات محددة.

وقال ترامب للصحيفة البريطانية، إن اتفاق تشاجوس كان "شيئا مستيقظا جدا" (أي ذو حساسية سياسية عالية).

وأضاف: "كان من الأفضل بكثير من الناحية القانونية إذا احتفظ فقط بملكية الأرض ولم يمنحها لأشخاص لم يكونوا الملاك الشرعيين". وأشار إلى التراجع المفاجئ لرئيس وزراء بريطانيا بشأن دييجو جارسيا، قائلا: "هذا مفيد، لكنه استغرق وقتا أطول بكثير. وقتا أطول بكثير". ويواجه كير ستارمر أيضا رد فعل عنيف من الجمهوريين في واشنطن بعد هذا التأخير.

وبعد ساعة من إعلان رئيس الوزراء ستارمر، مساء الأحد، أنه منح الولايات المتحدة إذنا باستخدام القواعد، ضربت طائرة مسيرة هجومية إيرانية من نوع شاهد قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني أكروتيري في قبرص.

وتلقى العسكريون البريطانيون تنبيها يحذر من "تهديد أمني"، داعينهم لأخذ الحيطة والحذر مع حدوث انفجارات في منطقة ليماسول حيث تقع القاعدة. لم تقع إصابات، لكن وزارة الدفاع قامت لاحقا بنقل أسر العسكريين بعيدًا عن القاعدة.

ورغم قوله إنه يدعم تدمير قدرات الهجوم الإيرانية "من المصدر"، لم يسمح ستارمر بانضمام القوات البريطانية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

قُتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في إحدى أولى موجات الضربات على طهران. وردت الجمهورية الإسلامية بضرب قواعد أمريكية ومراكز عسكرية إسرائيلية وأهداف مدنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.

أهمية دييجو جارسيا

دييجو جارسيا، المملوكة لبريطانيا، تبعد 2,400 ميل عن الساحل الجنوبي لإيران. هذا يضعها خارج نطاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنها ضمن نطاق العمليات لقاذفات القنابل الأمريكية (B2).

وتقول بريطانيا إن الاتفاق على تسليم ملكية جزر تشاجوس هو الطريقة الوحيدة لحماية استمرار تشغيل القاعدة. ستدعم المملكة المتحدة دييجو جارسيا من موريشيوس مقابل 35 مليار جنيه إسترليني على مدى 99 عامًا القادمة.

بعد توليه منصبه، قال ترامب إنه يدعم الاتفاق ويعتقد أنه سيساعد القاعدة، وهو موقف أشاد به المسؤولون البريطانيون باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا.

ومع ذلك، غيّر رأيه في 20 يناير، وشن هجومًا على الاتفاق عبر منصته (تروث سوشيال). وقال ترامب إنه عمل "غبي جدا" من قبل المملكة المتحدة، قبل أن يغير موقفه للمرة الثانية بعد 10 أيام، حين قال إنه “أفضل” اتفاق كان بإمكان السير كير إبرامه في تلك الظروف.

وفي 10 فبراير، أعلن ترامب مرة أخرى معارضته للاتفاق، بعد أن اعتُقد أن بريطانيا رفضت طلبه استخدام القاعدة قبل الضربات على إيران.

وجاء الطلب بينما كانت إيران تستخدم صواريخ لضرب المدنيين عشوائيا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو تحرك كان سيجعل من الأسهل قانونيا لبريطانيا الموافقة. لقد ضربت صواريخ وطائرات إيران المسيرة أهدافا في إسرائيل والخليج، بما في ذلك البحرين وعمان والكويت وقطر والإمارات.

ويعاني مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين من العالقين في المنطقة. يوم الأحد، كانت الحكومة تخطط لإحدى أكبر عمليات الإجلاء منذ الحرب العالمية الثانية. في عملية غير مسبوقة، سجل ما لا يقل عن 94,000 بريطاني في الإمارات ودول الخليج الأخرى مواقعهم وتفاصيل الاتصال الخاصة بهم لدى وزارة الخارجية، استعدادًا للإجلاء.

وأكمل ترامب، بعد الضربات على إيران يوم السبت، مع ماركو روبيو، وزير الخارجية، وسوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، مراقبة عملية “الغضب الملحمي” ضد إيران.

وتعرضت عدة مناطق في العاصمة الإيرانية، طهران، يوم الأحد للقصف بينما واصلت القوات الجوية والبحرية الأمريكية جهودها لتحقيق السيطرة الكاملة على الأجواء.

بعد أقل من 48 ساعة من الحرب، تمكنت القوات الأمريكية والإسرائيلية من القضاء على الكثير من قيادة إيران العليا، وتدمير عشرات منصات الصواريخ، وغرق تسع سفن حربية للنظام. بالإضافة إلى ذلك، تم تفكيك مصنع رئيسي للمتفجرات.

وقال ترامب، يوم الأحد، إن القادة الإيرانيين المؤقتين كانوا مستعدين للدخول في محادثات لوقف إطلاق النار، وكشف أن العمليات هناك صُممت لتستمر أربعة أسابيع، أو فترة أقصر إذا جاءت طهران إلى الطاولة للاتفاق على صفقة نووية.

وواصل ترامب: "كنا نتوقع دائما أربعة أسابيع. كما توقعنا أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للقضاء على بعض القيادة، لكننا قضينا على كل شيء في يوم واحد. لذا كان ذلك متقدما جدا عن الجدول. كنا دائما نعتبرها عملية تستمر أربعة أسابيع"، مردفا: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بشدة. قلت إنه كان يجب أن تفعلوا ذلك منذ أسبوع".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.