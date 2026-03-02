إعلان

ضبط 5 أطنان دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

12:36 م 02/03/2026
    دواجن فاسدة
    دواجن فاسدة

شنت مديريتا الطب البيطري والتموين حملة موسعة بمركز ومدينة الإبراهيمية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تفاصيل الحملة التفتيشية،تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق.

جاءت الحملة في إطار تشديد الرقابة على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة، والمطاعم، وثلاجات الحفظ، والمصانع، وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ومخالفة للمواصفات القياسية، إلى جانب عدم وجود فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المضبوطات.

محافظ الشرقية: لا تهاون في صحة المواطنين


وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع أمام المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

دواجن فاسدة الشرقية الإبراهيمية حملات تموينية

