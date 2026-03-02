أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بـ مجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة زرع جهاز التحفيز العميق للمخ (DBS) لمريض يبلغ من العمر 25 عامًا، يعاني من دستونيا جينية منذ الطفولة، وذلك لأول مرة على مستوى إقليم القناة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المريض كان يعاني من حركات لا إرادية شديدة طالت عضلات الرقبة والجذع والذراعين، ما تسبب في تدهور قدرته على أداء الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، وأعاقه عن ممارسة حياته العملية بشكل منتظم.

فشل العلاج الدوائي واستدعاء جراحة مخ وظيفية متقدمة

وأشار البيان إلى أن الحالة لم تستجب بشكل كافٍ للعلاج الدوائي، ولم تحقق تحسنًا ملموسًا رغم المتابعة الطبية، ما استدعى عرضها على فريق طبي متعدد التخصصات ضم أطباء المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب والتخدير، لإجراء تقييم إكلينيكي دقيق واتخاذ القرار بالتدخل الجراحي وفق أحدث البروتوكولات العلمية المعتمدة عالميًا.

وتُعد جراحات التحفيز العميق للمخ (DBS) من أدق التدخلات في مجال جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، حيث تعتمد على زرع أقطاب كهربائية دقيقة داخل مناطق محددة بالمخ، بهدف تنظيم الإشارات العصبية غير الطبيعية، بما يسهم في تقليل الأعراض الحركية بصورة ملحوظة وتحسين جودة حياة المرضى.

رئيس الهيئة: توطين للتقنيات المتقدمة داخل المحافظات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح هذه الجراحة يعكس التزام الهيئة بتوطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل منشآتها، ورفع مستوى التخصصات الدقيقة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من أحدث التدخلات العلاجية دون الحاجة إلى السفر خارج محافظاتهم.

وأوضح أن هذه العملية تمثل الثانية من نوعها داخل مستشفيات الهيئة، بعد إجراء جراحة مماثلة بمحافظة الأقصر، بما يؤكد التطور المتسارع في مستوى خدمات جراحات المخ والأعصاب داخل منشآت الهيئة.

1.6 مليون جنيه تكلفة العملية.. والمريض يسدد 482 جنيهًا فقط

وكشف رئيس الهيئة أن التكلفة الإجمالية للجراحة بلغت نحو 1.6 مليون جنيه، بينما تحمل المريض 482 جنيهًا فقط، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس نجاح المنظومة في إتاحة التدخلات الطبية عالية التكلفة للمواطنين بأعباء مالية محدودة.

وشدد على استمرار الهيئة في تطوير خدمات التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة منشآتها الصحية بجميع محافظات تطبيق المنظومة، لضمان تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في الرعاية العلاجية.

فريق طبي متعدد التخصصات يقود العملية

وضم الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم

د. زياد يسري، استشاري جراحات المخ الوظيفية بمستشفيات الهيئة وأستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، د. محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، د. مروة عرابي، رئيس قسم المخ والأعصاب بمجمع الإسماعيلية الطبي وأستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة قناة السويس، د. مازن أحمد ود. محمد أشرف، مدرسا جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، د. علي عبدالحميد، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة طنطا وأخصائي بطب طنطا، د. سارة حلمي، استشاري التخدير، إلى جانب أخصائيي التمريض أحمد فتحي وسامح سلامة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة الطبية بالمجمع.

تعزيز مكانة مجمع الإسماعيلية الطبي كمركز مرجعي

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار دعم وتطوير خدمات جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، بما يضمن إتاحة أحدث التدخلات العلاجية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز مكانة مجمع الإسماعيلية الطبي كمركز مرجعي متقدم على مستوى إقليم القناة.