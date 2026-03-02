أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حجم البضائع المتداولة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و940 شاحنة و41 سيارة، مشيراً إلى تواجد 9 سفن حالياً على أرصفة الموانئ.

وحققت حركة الصادرات تداول 19 ألف طن بضائع، و487 شاحنة، و7 سيارات، في حين بلغت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و453 شاحنة، و34 سيارة.



وسجل ميناء سفاجا استقبال السفينتين Alcudia Express والحرية 2، فيما غادر الميناء أربع سفن وهي: INLACO EXPRESS ، POSEIDON EXPRESS، Li Pan Li، والحرية. وكان الميناء قد شهد بالأمس حركة نشطة باستقبال السفينة الحرية ومغادرة السفينتين Alcudia Express والحرية.



وشهد الميناء تداول 4600 طن بضائع و940 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن هي: الحسين، نيو عقبة، وسينا، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكباً بمختلف موانيها، مع انتظام عمليات التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء الإجراءات.