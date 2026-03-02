إعلان

تداول 24 ألف طن بضائع و940 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

12:29 م 02/03/2026

أرشيفية لموانئ البحر الأحمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حجم البضائع المتداولة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و940 شاحنة و41 سيارة، مشيراً إلى تواجد 9 سفن حالياً على أرصفة الموانئ.

وحققت حركة الصادرات تداول 19 ألف طن بضائع، و487 شاحنة، و7 سيارات، في حين بلغت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و453 شاحنة، و34 سيارة.


وسجل ميناء سفاجا استقبال السفينتين Alcudia Express والحرية 2، فيما غادر الميناء أربع سفن وهي: INLACO EXPRESS ، POSEIDON EXPRESS، Li Pan Li، والحرية. وكان الميناء قد شهد بالأمس حركة نشطة باستقبال السفينة الحرية ومغادرة السفينتين Alcudia Express والحرية.


وشهد الميناء تداول 4600 طن بضائع و940 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن هي: الحسين، نيو عقبة، وسينا، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكباً بمختلف موانيها، مع انتظام عمليات التشغيل وتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء الإجراءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا حركة البضائع ميناء نويبع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تشن الموجة 10 من "الوعد الصادق 4" وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن الموجة 10 من "الوعد الصادق 4" وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
شئون عربية و دولية

فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
شئون عربية و دولية

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
انفصال آسر ياسين عن دينا الشربيني وعودته لطليقته بمسلسل "اتنين غيرنا"..
دراما و تليفزيون

انفصال آسر ياسين عن دينا الشربيني وعودته لطليقته بمسلسل "اتنين غيرنا"..
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية