تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب : محمد عبدالناصر

11:51 ص 02/03/2026

المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة العامة للمهندسين

أعلن المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لتُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025، وميزانيات النقابة لعام 2025 والموازنات التقديرية لعام 2026، وعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2025، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2025.

كما سيتم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026، والنظر في الاقتراحات المتقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

محمود عرفات أمين نقابة المهندسين الجمعية العمومية

