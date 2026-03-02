أجري محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

تعزيز الرقابة

وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية الدورية، لضمان تنفيذ الخطط الدراسية وفق الجدول الزمني، وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو المعلمين على الفور، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية منظمة ومثمرة.

