ارتفع في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:41 م 02/03/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.6 جنيه للشراء، بزيادة 32 قرشًا، و58.19 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا.

بنك مصر: 57.62 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و58.22 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

بنك القاهرة: 57.51 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و58.1 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.61 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و58.2 جنيه للبيع، بزيادة 67 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 57.61 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و58.23 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك القاهرة

