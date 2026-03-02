مباريات الأمس
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

كتب : محمد خيري

11:09 ص 02/03/2026
كشف مصدر مطلع أن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حرص على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز المهم الذي حققه الزمالك على بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العشرين من المسابقة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 40 نقطة وينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال قام بصرف مكافأة فورية للاعبي الفريق داخل غرفة الملابس عقب نهاية المباراة مباشرة، بلغت قيمتها مليون جنيه، لجميع اللاعبين، تقديرًا للأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال اللقاء، والتي أسهمت في تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المسابقة.

الزمالك بيراميدز ممدوح عباس الدوري المصري

