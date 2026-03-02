تدشين المحور الرابع بالقطاع الأوسط للقناة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، احتفالية تدشين المحور الرابع لربط ضفتي القناة بمنطقة القطاع الأوسط، من خلال إنشاء كوبريين عائمين باسم الشهيد البطل العريف رضا محمد محمد الحويحي بالكيلو 88.600 ترقيم قناة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد محاور

العبور من وإلى سيناء، وبالتزامن مع احتفالات انتصارات العاشر من رمضان المجيدة،

جاء ذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء أركان حرب محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أركان حرب محمد مختار رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء عصام حافظ مدير أمن محور قناة السويس، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جدارية افتتاح وتجربة تحميل للتأكد من الجاهزية الكاملة

تضمنت مراسم الاحتفالية إزاحة الستار عن جدارية الافتتاح، أعقبها جولة تفقدية للمحور الجديد، وإجراء تجربة تحميل عملية عبر تسيير قافلة من السيارات والمركبات بمختلف أحجامها، للتأكد من كفاءة العناصر الملاحية والإنشائية، وسلامة الطرق والمداخل المؤدية إلى الكوبريين العائمين.

ويُعد المحور الجديد هو الرابع في نطاق القطاع الأوسط للقناة بالإسماعيلية، ويعمل في تكامل تام مع المحاور الثلاثة الأخرى التي سبق إنشاؤها، بما يعزز شبكة الربط بين ضفتي القناة ويدعم الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة.

المواصفات الفنية للمحور الجديد

يتكون المحور من كوبريين عائمين؛ أحدهما غربي يربط ضفتي القناة الأصلية، والآخر شرقي يربط بين ضفتي القناة الجديدة.

ويبلغ طول الجزء المعدني لكل كوبري 255 مترًا، بعرض 15 مترًا، ويضم 3 بنتونات عائمة لكل كوبري، بإجمالي أوزان حديدية للمحور بالكامل تصل إلى 3000 طن.

وقد تم تصميم الكوبريين بواسطة ترسانة بورسعيد البحرية، مع اعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (BV).

وشاركت في تنفيذ الجزء المعدني شركة التمساح لبناء السفن، بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية من القطاع الخاص، من بينها ترسانة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، وشركة غزالة للصناعات المعدنية.

أما الأعمال المدنية والهندسية، فقد تولت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس تنفيذ المراسي الخرسانية، والإشراف على تجهيز المداخل والمخارج، بمشاركة شركة التمساح لبناء السفن، وترسانة السويس البحرية، إلى جانب شركات “الأهرام للإنشاء”، و”المقاولون العرب”، و”برفكت للتوكيلات”، و”مؤسسة النور للمقاولات”، فيما نفذت الكتيبة 26 طرق التابعة لإدارة المهندسين العسكريين أعمال الطرق بالمداخل الغربية والشرقية والجزيرة الوسطى بين القناتين.

رئيس الهيئة: زيادة محاور العبور هدف استراتيجي للدولة

أكد الفريق أسامة ربيع أن زيادة محاور العبور من وإلى سيناء يمثل هدفًا استراتيجيًا يحقق مصالح الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليل زمن الانتقال بين ضفتي القناة وتوفير بدائل متعددة ضمن منظومة متكاملة من المحاور.

وأشار إلى أن إنشاء المحور الجديد تم إنجازه خلال فترة زمنية قياسية بلغت 6 أشهر فقط، ليجسد عبورًا جديدًا إلى سيناء يتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ويعكس تكامل جهود شركات وترسانات الهيئة مع الشركات الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح رئيس الهيئة أن عدد محاور العبور بين سيناء والوادي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع من 10 محاور فقط عام 2014 إلى 26 محورًا حاليًا، تشمل 8 محاور لمرفق المعديات، و6 محاور للأنفاق، و9 محاور للكباري العائمة، بالإضافة إلى محور كوبري السلام، ومحور كوبري الفردان، ومحور شركة الحاويات بشرق التفريعة.

محافظ الإسماعيلية: التوسع في المحاور يدعم الاستثمار والتنمية

من جانبه، أكد اللواء نبيل حسب الله أن التوسع في إنشاء محاور العبور من وإلى سيناء يدعم جهود التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة، ويسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين وترفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

تكريم أسرة الشهيد رضا الحويحي

وفي ختام الاحتفالية، كرّم الفريق أسامة ربيع أسرة الشهيد البطل العريف رضا محمد محمد الحويحي، وأهداهم درع هيئة قناة السويس تقديرًا لتضحياته الوطنية.

ويُذكر أن الشهيد رضا الحويحي كان أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، وخدم بسلاح المدرعات بالجيش الثاني الميداني، واستشهد في 3 أبريل 2015 أثناء أداء واجبه الوطني في الدفاع عن أحد الكمائن بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، خلال تصديه لهجوم إرهابي.