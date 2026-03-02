ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسئولي الري والآثار وحماية النيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، إلى جانب لجان الفحص والمعاينة والتقييم والتسعير، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي.

استعراض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، ونسب الإنجاز المحققة بكل مركز، وما تم البت فيه من طلبات، فضلًا عما يجري استكمال إجراءاته من فحص ومعاينات وتقييم فني وتثمين، إلى جانب موقف تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة.

تقنين أراضي الدولة على رأس أولويات العمل التنفيذي

وأكد محافظ أسيوط أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإنهاء الطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

توجيهات بمضاعفة معدلات الأداء وتذليل المعوقات

ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة معدلات الأداء خلال المرحلة الحالية، مع المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة، والعمل على تذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تعرقل سير العمل، مؤكدًا أهمية إحكام التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

سرعة فحص الطلبات الجادة واستكمال الإجراءات

وشدد اللواء محمد علوان على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة، واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم والتسعير بكل دقة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمبدأي العدالة والشفافية، تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين عقب سداد المستحقات المقررة.

إجراءات قانونية حاسمة ضد غير الجادين

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع الحالات غير الجادة أو الممتنعة عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتوازي مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

العمل بروح الفريق وتعزيز المتابعة الميدانية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز آليات المتابعة الميدانية، ورفع تقارير دورية بمعدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق المستهدف من منظومة التقنين على مستوى المحافظة.

تأكيد على حقوق الدولة ودعم المواطنين الجادين

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة على استيداء حقوقها كاملة، وفي الوقت نفسه دعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم القانونية، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة، ويعزز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.