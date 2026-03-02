أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية شملت تفقد مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء المجاور للمعهد الديني، ومرسى حورس السياحي بجوار حديقة الفردوس، التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جولاته الدورية لمتابعة المشروعات الخدمية، والوقوف على إمكانات المحافظة، وبحث سبل تطويرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

مرافقة قيادات تنفيذية خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس محمود حسن مدير مشروع العبارات النهرية، وأحمد أبو علي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

تفقد مرسى حورس السياحي ودعم السياحة الداخلية

استهل المحافظ جولته بتفقد مرسى حورس السياحي المطل على نهر النيل بجوار حديقة الفردوس، حيث تابع حالة المرسى وإمكاناته التشغيلية، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل للموقع المتميز في دعم الحركة السياحية الداخلية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

متابعة مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء

واستكمل محافظ أسيوط جولته بزيارة مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء، حيث تفقد عددًا من الوحدات التابعة لمشروع العبارات، من بينها عبارتا «سميح السعيد» و«الإيمان»، إلى جانب عدد من الوحدات الأخرى متعددة الاستخدامات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة هذه الوحدات وضمان جاهزيتها المستمرة لخدمة المواطنين.

عرض تفصيلي لإمكانات مشروع العبارات النهرية

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي قدمه مدير المشروع حول إمكانات مشروع العبارات النهرية، الذي يضم 40 وحدة نهرية متنوعة، تشمل 15 عبارة لنقل الأفراد والمركبات، و20 أتوبيسًا نهريًا لنقل الركاب، و4 لنشات، بالإضافة إلى قاطرة عملاقة، فضلًا عن استعراض عدد من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير المشروع وتعظيم الاستفادة من أصوله وتنمية موارده.

توجيهات عاجلة لدراسة المقترحات وتطوير المشروع

ووجه اللواء محمد علوان بدراسة جميع المقترحات المطروحة بشكل عاجل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة مشروع العبارات والمراسي النهرية، لا سيما في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات ووحدات قادرة على دعم حركة النقل النهري وتنشيط السياحة الداخلية.

الالتزام بالخطة الاستثمارية ومعايير السلامة

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 في المواعيد المحددة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الوحدات النهرية، والتأكد من كفاءة التشغيل، والتقيد الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتشغيل العبارات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

استثمار ضفاف النيل وتحسين جودة الحياة

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تعظيم الاستفادة من ضفاف نهر النيل باعتبارها متنزهًا طبيعيًا ومتنفسًا حيويًا لأهالي المحافظة، ومقصدًا سياحيًا واعدًا يمكن استثماره بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار السياحي بالمحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.