كتب دراسية مقلدة.. الداخلية تضبط مكتبة بدون ترخيص في المرج

كتب : علاء عمران

12:27 م 02/03/2026 تعديل في 12:42 م

الكتب الخارجية - ارشيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار حماية الحقوق القانونية لصناع المحتوى والمكتبات الرسمية.

وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة وتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ضُبطت مكتبة لطباعة الكتب الدراسية بدون ترخيص في المرج

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها، وبحوزته عدد من الكتب الدراسية الخارجية غير المرخصة، وفلاش ميموري يحتوي على نسخ رقمية من هذه الكتب.

وعند مواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بالقيام بالمخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية، ما أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية للتصدي لكل أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية السوق المصري والمستهلكين.

