بالفيديو والصور- تخفيضات حتى 40% في معرض "أهلاً مدارس" بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً مدارس" المُقام بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا) بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، بهدف توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

شهد الافتتاح حضور المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب عيون إبراهيم رئيس حي شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية داخل المعرض، اطلع المحافظ على الأجنحة المختلفة التي تضم أدوات مدرسية وملابس وأحذية ووسائل تعليمية، مشيدًا بجودة المعروضات والإقبال الكبير من المواطنين. وأكد أن الدولة حريصة على توفير احتياجات الطلاب بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25% و40%. كما وجّه بمد فترة عمل المعرض بعد انتهاء مدته الرسمية، لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التخفيضات.

وأجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار وجودة المنتجات، حيث أعربوا عن رضاهم وسعادتهم بتنوع المعروضات وتناسب الأسعار مع إمكانياتهم، مؤكدين أن المعرض ساهم في تلبية احتياجات أبنائهم الدراسية بأسعار مناسبة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بإقامة معارض "أهلاً مدارس" في مختلف المراكز والمدن، لتخفيف الأعباء عن الأسر، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة وضخ كميات إضافية من السلع لتلبية الطلب المتزايد.

من جانبه، أوضح المحاسب عمرو أبو العيون أن الغرفة التجارية تحرص على تنظيم معرض "أهلاً مدارس" سنويًا بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين، لتوفير مستلزمات الدراسة بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 40%، بما يلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية.

