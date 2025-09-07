جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لجنة تحكيم وزارية لمسابقات الصحافة والإعلام لتقييم مسابقة المعرض العام لمركز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2025 ومسابقة الكاريكاتير.

وضمت لجنة التحكيم كلا من محمد شوقى الجزيري، والسيد محمد سعد، أحمد مصطفى محمد، ورحب عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بلجنة التحكيم مؤكدا فى كلمته على أهمية الأنشطة ودورها فى تكوين شخصية الطالب.

وأقيمت المسابقة بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء، وضم المعرض عدد من المجلات المصورة والكاريكاتير والطولية والعرضية، والأعمدة المتنوعة وغيرها.

وشارك فى المعرض الطلاب المتميزين فى فن الكاريكاتير للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والثانوية الفنية، والتربية الخاصة أمام لجنة التحكيم مباشرة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن نشاط الصحافة والإعلام بجنوب سيناء يحقق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية كل عام، موجها الشكر إلى موجهي الصحافة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية، وأخصائى الصحافة والإعلام بالمدارس، والطلاب الذين شاركوا في النشاط الصيفى رغم الارتفاع الشديد في درجة الحرارة بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد سامى الجندى، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، أن طلاب جنوب سيناء لديهم مواهب متعددة فى جميع الأنشطة، ويحظون بدعم كبير من وكيل الوزارة الذي يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تفعيل الأنشطة.

شهد تحكيم المسابقة أنور السامولي، الموجه الأول بالمديرية، وعبد الحميد مهنا، موجه الثانوى بالمديرية، وعدد من اخصائي الصحافة والإعلام والطلاب المشاركين فى مسابقتى الكاريكاتير، والمعرض العام للقدرات الصحفية الصيفية.