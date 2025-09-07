انهيار جزئي لعقار جديد في الزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:

انهيار جزئي لمنزل قديم في شارع المكاتب بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. يأتي هذا الانهيار عقب مرور نحو أسبوعين بعد انهيار منزل مكون من 7 طوابق بشارع مولد النبي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص من السكان وإصابة 7 آخرين.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة أول الزقازيق يفيد تلقيهم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة التي تلقت بلاغا من الأهالي يشير إلى انهيار جزئي لعقار بشارع المكاتب.

انتقلت القوات الأمنية المعنية إلى موقع انهيار العقار فيما انتقل على الفور محافظ الشرقية والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ. وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وجار متابعة الواقعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

شهدت مدينة الزقازيق قبل أسبوعين انهيار عقار مكون من 7 طوابق بشارع منصور ما أدى ألى انهيار منزل مجاورا له من الخلف في شارع مولد النبي كما تسبب الانهيار في تحطيم واجهات عددا من المنازل. أسفر الانهيار عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 7 اخرين.