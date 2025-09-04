إعلان

احتفالًا بالمولد النبوي.. توزيع الشربات على رواد شواطئ الإسكندرية – صور

04:41 م الخميس 04 سبتمبر 2025
    توزيع اشربات عللى رواد شواطئ الإسكندرية (3)
    توزيع اشربات عللى رواد شواطئ الإسكندرية (2)
    توزيع اشربات عللى رواد شواطئ الإسكندرية (1)
    توزيع اشربات عللى رواد شواطئ الإسكندرية (5)
    توزيع اشربات عللى رواد شواطئ الإسكندرية (4)
الإسكندرية – محمد عامر:

في عادة وتقليد سكندري، وزع العاملون بشواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، أكواب من "الشربات بالموز" على المصطافين والرواد، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن توزيع شربات الفراولة أو الورد المزين بالموز من العادات السكندرية في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضافت المصايف، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك:" فرحة بسيطة بتجمعنا كلنا ونشارك بيها الزوار والمصيفين النهاردة على شواطئ إسكندرية احتفالًا بمولد خير البرية ﷺ".

مع اقتراب المولد النبوي الشريف كل عام، تملأ شوارع الإسكندرية روح الاحتفالات التي تتجسد في تقليد مميز يتمثل في تقديم "الشربات بالموز" للمارة. هذه العادة المتوارثة تعد جزءًا من احتفالات أهالي المدينة الساحلية بهذه المناسبة الدينية.

ويعود تقليد توزيع الشربات إلى حوالي 200 عام، عندما كانت الإسكندرية مركزًا للثقافات العربية والأجنبية، إذ يُعتقد أن الاحتفال بالمولد النبوي بدأ في العصر الفاطمي في القرن العاشر الميلادي، بينما كانت الإسكندرية دائمًا تضفي طابعها الخاص على هذه المناسبة.

وكان توزيع الشربات جزءًا من الاحتفالات القومية منذ عقود، مثل استقبال الزعيم سعد زغلول بعد عودته من المنفى، وقد يُعتقد أن هذه العادة نشأت بتأثير الجاليات الأجنبية التي عاشت في المدينة، ما جعل الإسكندرانية يطورون أسلوبًا مميزًا للاحتفال بمناسباتهم الدينية والوطنية.


الإسكندرية المولد النبوي شواطئ الإسكندرية
