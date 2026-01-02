معاون محافظ أسوان يتفقد جاهزية اللجان قبل جولة إعادة انتخابات النواب

أسوان - إيهاب عمران:

قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 3 و4 يناير الجاري، قام اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان، برفقة رؤساء المراكز والمدن، بتفقد مقار اللجان الانتخابية والاستراحات للاطمئنان على كافة التجهيزات استعدادًا لاستقبال الناخبين بسهولة ويسر.

وشملت الجولة 152 لجنة فرعية في 3 دوائر انتخابية هي أسوان، ونصر النوبة، وإدفو، بمعدل مقعد لكل دائرة، حيث تم التأكد من جاهزية اللجان من الناحية الإدارية والفنية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة دورات المياه والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

ونقل اللواء عبد الشافي توجيهات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، والتي أكدت على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح العملية الانتخابية، مع التأكيد على الحيادية التامة لجميع الأجهزة التنفيذية، حيث يقتصر دورها على تقديم الدعم اللوجستي للجان دون أي تمييز أو تحيز لأي مرشح.

وأكد معاون المحافظ على أن هذه الاستعدادات تهدف إلى ظهور العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق بمكانة محافظة أسوان، وتوفير بيئة مريحة وآمنة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.