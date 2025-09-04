إعلان

مصائد ذكية لحماية المانجو والموالح.. زراعة الإسماعيلية تحارب ذبابة الفاكهة

12:57 م الخميس 04 سبتمبر 2025

زراعة الإسماعيلية تحارب ذبابة الفاكهة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تكثف مديرية الزراعة حملاتها الميدانية لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ في زراعات المانجو والموالح، من خلال حملات موسعة لتوعية المزارعين بطرق المكافحة الحديثة والاطمئنان على تطبيق التوصيات الفنية.

تنفيذًا لتوجيهات معالي السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة،

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة المكافحة بالمديرية حملة ميدانية على زراعات الموالح والمانجو بمركز ومدينة القصاصين، بمشاركة مدير الإدارة الزراعية بالقصاصين، ورئيس أقسام المكافحة بالإدارة، وقسم المكافحة البستانية، ومدير منطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات.

وشهدت الحملة تركيب ومتابعة المصائد المختلفة داخل البساتين لمراقبة تعداد الحشرة والحد من انتشارها، إضافةً إلى التواصل المباشر مع المزارعين وتسجيل بياناتهم لتشكيل مجموعات عبر تطبيق "واتس آب"، بما يساهم في سرعة تبادل المعلومات وتقدير الحد الاقتصادي الحرج للآفة واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد الدكتور محمد شطا أن المديرية لن تدخر جهدًا في دعم المزارعين، مع مواصلة المرور الميداني والمتابعة الدورية للتوعية بأهمية المشاركة في برامج المكافحة الجماعية، حفاظًا على جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الأثر المتبقي للمبيدات.

زراعة الإسماعيلية تحارب ذبابة الفاكهة

زراعة الإسماعيلية مصائد ذكية حماية المانجو والموالح محاربة ذبابة الفاكهة
