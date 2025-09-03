المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

حضر الاحتفالية كل من: الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

تضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ علي العبيدي، أعقبها كلمة للدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، ثم ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ رضا طنطاوي، ابتهاجًا بذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتقدم اللواء عماد كدواني بخالص التهاني لأبناء المحافظة والأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، مستلهمين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسمى قيم المحبة والتسامح والسلام.