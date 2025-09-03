أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شارك عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، في فعاليات الاحتفالية القرآنية الكبرى التي نُظمت بمركز شباب الصعايدة قبلي التابع للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب، لتكريم 2100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، في أجواء روحانية وإيمانية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

تضمنت فعاليات الحفل السنوي فوز 4 من حفظة القرآن الكريم بعمرة مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري، إلى جانب فقرة إنشاد ديني قدمها المنشد أحمد حسن الأقصري.

وشارك عادل مرغني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، في حفل تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بقصر الثقافة، وذلك بحضور قيادات دينية وأولياء أمور وأسر المكرمين.

وأثنى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على هذه المواهب المشرفة التي أصبحت نماذج يُحتذى بها وقدوة لشباب وأطفال المحافظة، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يساهم في دعم الأسر وتشجيعها على غرس القيم الدينية السليمة، والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة في مختلف المعاملات الإنسانية.