إعلان

أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

07:02 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    1001648800
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
  • عرض 10 صورة
    أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

شارك عاطف كامل، رئيس مركز ومدينة إدفو، في فعاليات الاحتفالية القرآنية الكبرى التي نُظمت بمركز شباب الصعايدة قبلي التابع للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب، لتكريم 2100 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، في أجواء روحانية وإيمانية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

تضمنت فعاليات الحفل السنوي فوز 4 من حفظة القرآن الكريم بعمرة مجانية خلال شهر سبتمبر الجاري، إلى جانب فقرة إنشاد ديني قدمها المنشد أحمد حسن الأقصري.

وشارك عادل مرغني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية، في حفل تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بقصر الثقافة، وذلك بحضور قيادات دينية وأولياء أمور وأسر المكرمين.

وأثنى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على هذه المواهب المشرفة التي أصبحت نماذج يُحتذى بها وقدوة لشباب وأطفال المحافظة، مؤكدًا أن تكريم حفظة القرآن الكريم يساهم في دعم الأسر وتشجيعها على غرس القيم الدينية السليمة، والالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة في مختلف المعاملات الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان تكرم 2100 حافظ للقرآن ذكرى المولد النبوي الشريف عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ