10 صور ترصد تفاصيل حادث خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان

شهدت محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث خروج قطار بضائع رقم 2450 عن القضبان، أثناء مروره بمنطقة حوش محطة قطارات مركز ببا جنوب المحافظة، أثناء رحلته من أسوان في اتجاه قرية أولاد سيف التابعة لمحافظة الشرقية، محملًا بمادة الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وأسفر الحادث عن خروج 7 عربات عن القضبان، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، فيما تضررت حركة القطارات على خط الصعيد بشكل مؤقت.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات بخروج عدد من عربات قطار البضائع عن القضبان بمركز ببا.

وعلى الفور انتقل اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، ومسؤولو السكة الحديد إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بأوناش ثقيلة من مناطق بني سويف والمنيا للمشاركة في رفع آثار الحادث، وإعادة العربات إلى مسارها، إضافة إلى فحص الخط الحديدي للتأكد من سلامته، تمهيدًا لعودة الحركة إلى طبيعتها.

تصريحات رسمية

قال مصدر مسؤول في هيئة السكك الحديدية، أنه جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث، والوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى خروج القطار عن مساره، وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا يرفع إلى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد لاتخاذ القرارات اللازمة.

كما أكد المصدر أن الهيئة تتعامل مع مثل هذه الحوادث بأقصى درجات الجدية، سواء من حيث سرعة إزالة الآثار أو مراجعة اشتراطات السلامة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على سائق القطار ومساعده للاستماع إلى أقوالهما ضمن التحقيقات الجارية.