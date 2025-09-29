الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شيّع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جثمان الشاب محمد اللبان الذي توفي متأثرًا بإصابته بالشلل الرباعي، إثر سقوطه من لعبة مائية بمنتجع سياحي بمدينة رأس سدر داخل مياه ضحلة، لعدم امتلاء حمام السباحة بالمياه بالقدر الكافي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن الشديد، قبل أن يتم نقله إلى مقابر العائلة بمدينة المستقبل ليوارى الثرى.

وتعود بداية مأساة الشاب الراحل إلى عطلة قصيرة قررت أسرته قضائها بقرية سياحية في رأس سدر، إلا أن لحظات المرح تحولت إلى كارثة حين تعرض محمد لحادث مروع أثناء نزوله من لعبة الـ”أكوا بارك” داخل حمام السباحة المخصص للكبار.

وأوضح شقيق الراحل أن منسوب المياه في حمام السباحة كان منخفضًا بصورة خطيرة، في غياب اللوحات الإرشادية والإشراف الكافي من المنقذين، ما تسبب في اصطدام رأسه بقاع المسبح وإصابته بجرح قطعي بالرأس، وكسر بالفقرتين الخامسة والسادسة العنقية، إلى جانب كدمة وورم بالحبل الشوكي، وهو ما نتج عنه شلل فوري.

وأضاف أن أحد النزلاء هو من أنقذ شقيقه من الغرق، نظرًا لغياب المنقذين عن موقع الحادث، مشيرًا إلى أنهم انتظروا وصول الطبيب أكثر من نصف ساعة بينما كان محمد ملقى على الأرض دون أي إسعافات أولية عاجلة