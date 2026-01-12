إعلان

دعم عاجل من محافظ المنوفية لأسرة عروس سرسنا بعد احتراق جهازها

كتب : أحمد الباهي

01:43 م 12/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    النار التهمت جهاز عروسة سرسنا
  • عرض 4 صورة
    لقاء والد العروس بمحافظ المنوفية
  • عرض 4 صورة
    ثلاجة محروقة في شقة والد عروس المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، رب أسرة عروس قرية سرسنا بمركز ومدينة الشهداء، وذلك عقب تعرض منزلهم لحريق أتى على جهاز العروس بالكامل، في حادثة أثارت تعاطف الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة للأسرة، بالتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني لتوفير جهاز العروس، في إطار دعمهم وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحادث.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل نهجها في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتواصل المباشر مع الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تقديم حلول فورية وتخفيف المعاناة عنهم.

وعبّر رب الأسرة عن تقديره لاهتمام محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع لمشكلتهم والتدخل السريع لدعمهم، مشيدًا بالدور الإنساني للمحافظة في مساندة المواطنين وقت الأزمات.

وشدد المحافظ على استمرار فتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والتعامل الجاد مع ما يُنشر من قضايا تمس حياة الأسر البسيطة، بما يعزز التكافل الاجتماعي والثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبو ليمون المنوفية مواقع التواصل الاجتماعي قرية سرسنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
أخبار المحافظات

رماد في كراتين الفرح.. حريق يلتهم جهاز عروس بالمنوفية ووالدها: "جايباه قسط"
القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
زووم

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
أخبار المحافظات

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري
أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة