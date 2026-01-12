دعم عاجل من محافظ المنوفية لأسرة عروس سرسنا بعد احتراق جهازها

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، رب أسرة عروس قرية سرسنا بمركز ومدينة الشهداء، وذلك عقب تعرض منزلهم لحريق أتى على جهاز العروس بالكامل، في حادثة أثارت تعاطف الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة للأسرة، بالتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني لتوفير جهاز العروس، في إطار دعمهم وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحادث.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل نهجها في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتواصل المباشر مع الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تقديم حلول فورية وتخفيف المعاناة عنهم.

وعبّر رب الأسرة عن تقديره لاهتمام محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع لمشكلتهم والتدخل السريع لدعمهم، مشيدًا بالدور الإنساني للمحافظة في مساندة المواطنين وقت الأزمات.

وشدد المحافظ على استمرار فتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والتعامل الجاد مع ما يُنشر من قضايا تمس حياة الأسر البسيطة، بما يعزز التكافل الاجتماعي والثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.