الفيوم – حسين فتحي:

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التصدي للتعديات وأعمال البناء المخالف، والتشديد على منع تحصيل أي رسوم من المواطنين تحت أي مسمى.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالجهاز التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، إلى جانب نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين إلا من خلال أوامر توريد رسمية أو إيصالات مالية معتمدة، ضمانًا للشفافية وتطبيق القانون، مشددًا على ضرورة تدبير مرتبات العمالة المؤقتة من موارد مجلس المدينة.

كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة بتكثيف أعمال النظافة في جميع الأحياء، والقضاء على بؤر القمامة والتراكمات الترابية ومخلفات البناء، إضافة إلى رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية، بما يضمن ظهور مدينة الفيوم بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار "الأنصاري" إلى التصدي بكل قوة لظاهرة البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي تعديات في مهدها.

ووجه المحافظ رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مدير عام مشروع المحاجر، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، لتشكيل فرق عمل للمرور الدوري على مداخل المدينة، ومنع دخول مواد البناء إلى المواقع غير المرخصة ومصادرتها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلًا عن رصد أي أعمال تجهيز للبناء المخالف والإبلاغ عنها بشكل فوري.

وفي ختام الاجتماع شدد محافظ الفيوم على أنه لا مجال للتهاون أو التخاذل في أداء المهام، مؤكدًا أن المقصرين سيواجهون المساءلة الفورية.