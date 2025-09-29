بأسعار مخفضة.. الوادي الجديد تطلق منافذ سلع تجوب الأحياء والقرى (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، سلعًا تموينية وخضرًا وفاكهة بأسعار مخفضة عبر منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إلى جانب منافذ متحركة تجوب الأحياء والقرى التابعة لتسهيل وصول المنتجات للمواطنين.

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إنه جرى طرح السكر بسعر 28 جنيهًا، والأرز بـ25 جنيهًا، والزيت زجاجة لتر بسعر 63 جنيهًا، وزجاجة ثلاثة أرباع لتر بـ43 جنيهًا، والمكرونة بـ8 جنيهات. كما طرحت الطماطم بـ17.5 جنيهًا، والبطاطس بـ5 جنيهات، والباذنجان بـ10 جنيهات، والفلفل الشطة بـ15 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ17.5 جنيهًا، والجزر بـ20 جنيهًا، والبصل بـ12 جنيهًا.

وفيما يخص الفاكهة، جرى طرح التفاح بـ55 جنيهًا، والجوافة بـ25 جنيهًا، والعنب بـ20 جنيهًا، والمانجو بـ50 جنيهًا.

وأوضح المتولي أن عملية الطرح تتم عبر 4 منافذ رئيسية بالمدينة (ميدان الشعلة، ميدان البساتين، ميدان الزهور، وشارع بورسعيد)، بجانب منافذ متحركة عبر عربات صغيرة تجوب باقي الأحياء السكنية والقرى، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة وجودة عالية.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بطريقة منظمة وآمنة، بما يعكس حرص الوحدة المحلية على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة تسوق مناسبة بأسعار في متناول الجميع.