حريق يلتهم محل عطارة في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:33 م 12/01/2026
البحيرة - أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب داخل متجر للعطارة والمواد الغذائية بوسط مدينة أبو المطامير، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل متجر للمواد الغذائية والعطارة بمركز أبو المطامير.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال والعقارات المجاورة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحريق.

حريق قوات الحماية المدنية محافظة البحيرة شرطة النجدة

