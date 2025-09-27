الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على بيانات المصابين في حادث انهيار سقف داخل عقار مكوّن من 3 طوابق بمنطقة الدخيلة في حي العجمي بالإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: وسام السيد بيومي رسلان (41 عامًا)، يعاني من جروح في الرأس واشتباه كسر في الساق اليمنى، أحمد آدم أحمد عبد الله (51 عامًا)، يعاني من اشتباه كسر في الفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، محمد محمد عبد الحميد محمد (57 عامًا)، يعاني من جرح في الرأس وكدمات متعددة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو حي العجمي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وقد سقط سقف الطابق الأول أثناء أعمال ترميم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة.

وكشفت المعاينة انهيار سقف الطابق الثاني على الأول خلال تنفيذ أعمال محارة وتشطيبات داخل الشقة، دون الحصول على ترخيص رسمي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي النموذجي لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت السلطات في إخلاء السكان حفاظًا على سلامتهم.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

