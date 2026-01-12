صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

ضربت موجة شديدة من الصقيع مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد لتسجل 3 درجات مئوية داخل المدينة، بينما لامست "الصفر" على قمة جبل موسى، وسط توقعات رسمية بتراجع الحرارة المحسوسة بالمدينة إلى الصفر بحلول منتصف الليل، وانزلاقها إلى ما "تحت الصفر" فوق القمم الجبلية الشاهقة.

دعم الوقود والكهرباء

وأعلن مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، رفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتدخل السريع حال حدوث أي طوارئ، مؤكدًا أنه جرى تزويد المدينة بمولدات كهربائية إضافية لضمان استمرار التيار المستخدم بشكل أساسي في التدفئة، إلى جانب ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والزوار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مع تفعيل الربط المباشر بغرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة.

تحذيرات للسائحين

ووجهت رئاسة المدينة تعليمات مشددة للأفواج السياحية المتواجدة حاليًا على قمة الجبل، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة واستخدام البطاطين والمشروبات الساخنة للتدفئة، مع الالتزام الصارم بتعليمات "الدليل البدوي" المرافق لكل فوج لضمان سلامتهم في ظل هذه الأجواء المناخية القاسية.

رياح وعواصف

وامتدت موجة الطقس السيئ لتشمل كافة مدن المحافظة التي تضربها حاليًا عاصفة باردة مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما دفع المحافظة لإطلاق تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات على الطرق الدولية بضرورة توخي الحذر والحد من السرعة، نظرًا لهبوب رياح شديدة محملة بالرمال الخفيفة قد تؤثر على حركة السير.