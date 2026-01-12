إعلان

بالفيديو والصور.. موجة أمطار على البحيرة بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى

كتب : مصراوي

08:33 م 12/01/2026 تعديل في 08:56 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أمطار على البحيرة
  • عرض 4 صورة
    موجة أمطار على البحيرة
  • عرض 4 صورة
    أمكار وبرودة على البحيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لموجة من الأمطار، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس غير المستقر.

ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الجوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات، وإخطار غرفة التحكم والسيطرة أولًا بأول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من التقلبات الجوية، حيث تشهد البلاد يومي الإثنين 12 يناير والثلاثاء 13 يناير أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء واضطراب شديد على الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار البحيرة نوة الفيضة الكبرى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد
أخبار مصر

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم
حوادث وقضايا

كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)