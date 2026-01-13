إعلان

"كوتسيانا" عملاقة.. الرياح تقتلع شجرة أمام مستشفى تلا (صور)

كتب : أحمد الباهي

12:32 ص 13/01/2026
    الاستعانة بلودر لنقل الشجرة
    سقوط شجرة كبيرة أمام مستشفى تلا بالمنوفية
    فور سقوط شجرة كوتسيانا بالمنوفية
    أعمال إزالة وتقطيع الشحرة

أزالت الأجهزة التنفيذية بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الاثنين، آثار سقوط شجرة ضخمة من نوع "كوتسيانا" أمام مستشفى تلا المركزي، وهي الواقعة التي تسببت فيها الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية التي تضرب المنطقة، دون أن تسفر عن تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية في صفوف المارة أو المترددين على المستشفى.

تحركت فرق الطوارئ مدعومة بالمعدات اللازمة فور تلقي غرفة عمليات مجلس المدينة بلاغًا يفيد بسقوط الشجرة وحدوث إعاقة جزئية للحركة المرورية في المنطقة الحيوية المحيطة بالمستشفى، حيث صدرت تعليمات فورية بالتعامل العاجل مع الموقف لتأمين المكان ومنع تكدس السيارات.

ونجحت الأجهزة المعنية في تقطيع ورفع الشجرة من نهر الطريق العام، وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام المستشفى في وقت قياسي لضمان سهولة وصول المرضى والحالات الطارئة، وهو التحرك الذي يأتي ضمن خطة المحافظة الاستباقية لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع البلاغات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

