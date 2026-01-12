كشف مجاني ووجبات.. "مبادرة الخير" تدعم الأسر في الإسماعيلية (صور)

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن فعاليات "مبادرة الخير" التي أطلقها المحافظ اللواء طيار أكرم محمد جلال، حيث تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، يرافقها الدكتورة داليا نور الدين، مدير إدارة الطب العلاجي، انطلاق الفعاليات من "عيادة الجلدية التخصصية" التي قدمت خدمة الكشف المجاني باستخدام جهاز "الديرمسكوب".

جلدية ونفسية

تضمنت الفعاليات الطبية تنظيم ندوات علمية متخصصة حول علاج التصبغات، وطرق الوقاية من حب الشباب، وروتين العناية بالشعر، وأسباب الإكزيما ووسائل الوقاية منها، مع توزيع عينات أدوية مجانية وهدايا للأطفال والمترددين.

كما امتدت الخدمات لتشمل "العيادة النفسية" التي استقبلت عددًا من طلاب المدارس وأولياء أمورهم، وشهدت ندوة توعوية حول الاضطرابات السلوكية عند الأطفال، وخطورة التعرض المفرط للشاشات والألعاب الإلكترونية على الذاكرة والانتباه، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الصعوبات النفسية.

صحة المرأة

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار الفرق الطبية في تقديم خدمات مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في كافة الإدارات الصحية، مع التركيز بشكل خاص على خدمات "صحة المرأة" من خلال عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة التي توفر وسائل طويلة الأمد، ومتابعة الحوامل، وجلسات المشورة، بالإضافة إلى تخصيص سيارة لتيسير خدمات التبرع بالدم، وتنفيذ حملات للتوعية بالتغذية السليمة والتربية الإيجابية.

وجبات وبطاطين

تسير هذه الجهود الطبية بالتوازي مع الشق الاجتماعي للمبادرة، والذي يستهدف توزيع 35 ألف وجبة مطهية وطازجة، بالإضافة إلى كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين على الأسر المستحقة في نطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والوحدات المحلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.