إعلان

من أصول مصرية.. تعيين دينا باول رئيسا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ميتا

كتب- محمود الهواري:

09:31 م 12/01/2026

دينا باول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة ميتا تعيين دينا باول ماكورميك في منصب رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تعكس توجه عملاق التكنولوجيا نحو تعزيز هيكله القيادي تزامنًا مع توسعاته المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وبحسب الحساب الرسمي لشركة ميتا، شاركت دينا باول بفاعلية خلال فترة عضويتها في مجلس إدارة الشركة، وأسهمت بشكل مباشر في تسريع استراتيجية ميتا المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الشخصي الفائق، في ظل انتقال الشركة إلى مرحلة جديدة تتسم بزيادة تعقيد المشروعات وحجم الاستثمارات.

وأوضحت ميتا أن خططها المستقبلية تتضمن بناء نموذج مادي ومالي ضخم من شأنه تشغيل العقد المقبل من الحوسبة، ويشمل ذلك إنشاء مراكز بيانات عملاقة، وتطوير أنظمة طاقة متقدمة، وتعزيز شبكات الاتصال العالمية على نطاق غير مسبوق.

وفي هذا السياق، قال مارك زوكربيرج، مؤسس شركة ميتا والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارتها، إن خبرة دينا باول الواسعة في أعلى مستويات التمويل العالمي، إلى جانب شبكة علاقاتها الدولية، تجعلها مؤهلة بشكل فريد لدعم الشركة في المرحلة المقبلة من النمو.

وأضاف أن دينا ستنضم إلى فريق الإدارة التنفيذية للشركة، حيث ستسهم في توجيه الاستراتيجية العامة وتنفيذها، إلى جانب العمل مع فرق الحوسبة والبنية التحتية لضمان توجيه الاستثمارات التي تُقدر بمليارات الدولارات بما يتماشى مع أهداف الشركة طويلة الأجل، ودفع تأثير اقتصادي إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها ميتا حول العالم، فضلًا عن بناء شراكات رأسمالية استراتيجية جديدة وتوسيع القدرة الاستثمارية للشركة.

وتتمتع دينا باول بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التمويل العالمي والأمن القومي والتنمية الاقتصادية. فقد أمضت 16 عامًا في بنك جولدمان ساكس كشريكة في مناصب قيادية عليا، وشاركت في لجنة إدارة الشركة، كما قادت أعمالها المصرفية الاستثمارية السيادية العالمية.

وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات المؤثرة في التنمية الاقتصادية، من بينها برامج "10 آلاف امرأة" و"10 آلاف شركة صغيرة" و"مليون امرأة سوداء".

وعلى صعيد العمل الحكومي، شغلت دينا باول مناصب بارزة في إدارتَي الرئيسين الأمريكيين جورج دبليو بوش ودونالد ترامب، من بينها نائب مستشار الأمن القومي، وكبيرة مستشاري البيت الأبيض، ومساعد وزير الخارجية.

ومؤخرا، تولت منصب نائب الرئيس والرئيس ورئيسة خدمات العملاء العالمية في شركة BDT & MSD Partners.

ويذكر أن دينا باول ماكورميك ولدت في القاهرة، وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعد من أصول مصرية، حيث هاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة، قبل أن تبني مسيرة مهنية بارزة أوصلتها إلى مناصب قيادية في كبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية عالميا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دينا باول شركة ميتا فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
رياضة محلية

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
منتخب مصر يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة السنغال
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة السنغال
مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
زووم

مي سليم تنشر صورًا لها داخل الجيم بملابس رياضية جريئة
مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث
أخبار مصر

مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)