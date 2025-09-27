"السقف وقع عليهم".. 15 صورة ترصد انهيار عقار أثناء الترميم بالإسكندرية

بالصور- تحصين أكثر من 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 3 عمال، مساء أمس الجمعة، إثر انهيار سقف عقار مأهول بالسكان مكوّن من 3 طوابق بمنطقة الدخيلة بحي العجمي بالإسكندرية، فيما يجري إخلاء السكان حرصًا على سلامتهم.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ يفيد بسقوط سقف عقار بشارع الجيش، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف ومسؤولي حي العجمي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار يتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن سقف الطابق الأول انهار أثناء أعمال الترميم، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بإصابات بالغة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري إخلاء السكان من العقار لحين التأكد من سلامته الإنشائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.