بالصور.. لجنة رفيعة المستوى تختار عميد "حقوق أسوان" الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

شكلت جامعة أسوان، اليوم، لجنة اختيار عميد كلية الحقوق، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في المجالين القانوني والأكاديمي.

ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور فتحي محمد فكري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان السابق، والدكتور أحمد سوكارنو، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب بالجامعة.

تنافس على المنصب مرشحان، هما الدكتور أيمن عبدالغفار والدكتور محمد إسماعيل، حيث استمعت اللجنة إلى عرض كل منهما لرؤيته حول تطوير الكلية، وتعزيز مواردها الذاتية، ورفع كفاءة منظومتي التعليم والبحث العلمي بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تلتزم بأعلى معايير الشفافية والموضوعية في اختيار قياداتها، لضمان اختيار عميد يمتلك الكفاءة العلمية والرؤية التطويرية التي تخدم مصلحة الطلاب وتعزز مكانة الكلية.

وأضاف أن انعقاد اللجنة يأتي ضمن جهود الجامعة لتحديث هيكلها الإداري وتفعيل خططها الاستراتيجية، التي تستهدف النهوض بكافة كلياتها وتخصصاتها العلمية المتفردة.