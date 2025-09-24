قصور الثقافة بأسوان تنظم فعاليات عن المراهقة والمشاركة النسائية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

نفذ قصر ثقافة أسوان محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات الرقمية، ألقتها الدكتورة نجلاء إبراهيم أبوالوفا، أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة أسوان، تحدثت خلالها عن مفهوم المخدرات الرقمية موضحة أنها مقطوعات موسيقية تؤثر على الدماغ وتحدث تغييرات نفسية يستخدمها بعض المراهقين والشباب. كما استعرضت أعراضها وأضرارها وطرق علاجها.

ونظم القصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع مشكلة فترة المراهقة" ضمن نشاط المكتبة العامة، حاضر فيها دكتور أمجد وحيد، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان. تناول خلالها مراحل المراهقة، وأبرز مشكلاتها، وسبل التعامل معها من خلال التفاهم الأسري، والدعم النفسي، وتنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية.

واستمرارًا لجهود التوعية، عقدت مكتبة الشطب محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء الوطن"، ألقاها الباحث مصطفى حسين. تطرق خلالها إلى إسهامات المرأة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والثقافية، ودورها المحوري في الأسرة والعمل والتعليم والمشاركة المجتمعية والسياسية، مؤكدا أهمية تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.