محافظ المنيا يبحث مع وزير الأوقاف تطوير المساجد ونشر الفكر الوسطي (صور)

كتب : جمال محمد

08:11 م 29/12/2025
    محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف ١
    محافظ المنيا يستقبل وزير الأوقاف
    وزير الأوقاف في المنيا

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الاثنين، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، سُبل تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم الانتماء الوطني والأخلاقي، وذلك خلال استقباله بديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء، الذي جاء على هامش زيارة الوزير لمناقشة رسالة علمية بالجامعة، مناقشة عدد من الملفات الدعوية والخدمية المشتركة، وفي مقدمتها خطة تطوير المساجد، وتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية، وآليات تأهيل الأئمة والواعظات لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

ثمن محافظ المنيا دور وزارة الأوقاف في دعم الخطاب الديني المستنير وبناء الوعي المجتمعي، بما يعزز قيم التسامح ويحقق الاستقرار.

وأشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر مع المحافظة، مؤكدًا حرص الوزارة على الارتقاء بالمؤسسات الدينية لخدمة المواطنين.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير المساعد، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عزمي مدير إدارة الدعوة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز.

إعلان

