"جنح طوخ" تنظر اليوم محاكمة 4 متهمين باقتحام "مقهى الدير"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أحالت جهات التحقيق المختصة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، 4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى بقرية الدير، إلى محكمة الجنح، التي حددت جلسة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر لنظر القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بإشراف مدير الأمن اللواء أشرف جاب الله، قد رصدت تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر 4 أشخاص يستقلون دراجات نارية ويروعون رواد أحد المقاهي باستخدام أسلحة بيضاء وأنبوبة "بوتاجاز".

وكشفت تحريات المباحث، التي قادها اللواء محمد السيد واللواء وائل متولي، عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أن دافع الهجوم هو وجود خلافات سابقة بينهم وبين مالك المقهى.

وأكدت التحقيقات أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين الجالسين في المقهى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

