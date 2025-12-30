مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب "ميكروباص" بصحراوي سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة، مساء الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي (سوهاج/ البحر الأحمر) بدائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، إخطارًا بالواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية وفاة ذكر مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، وإصابة 13 شخصًا تنوعت إصاباتهم بين اشتباه كسور بالعمود الفقري والضلوع، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، فيما نُقل المصابون جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قائمة المصابين وفق التقرير الطبي:

سيدة شعبان إسماعيل (50 سنة - قنا): اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري.

إحسان شعبان إسماعيل (60 سنة - قنا): اشتباه كسر بالضلوع وسحجات.

حسين عبد الحميد فاو (35 سنة - قنا): اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس.

فاطمة عمر إبراهيم (28 سنة - قنا): جروح قطعية بفروة الرأس وأعلى العين.

عمر إبراهيم جمعة (55 سنة - قنا): اشتباه كسر بالضلوع وكدمات.

أيلين عمر غريب (5 سنوات - قنا): سحجات وكدمات.

صابر محمد جمعة (43 سنة - الجيزة): اشتباه كسر بالعمود الفقري.

صبري مطاوع علي (28 سنة - سوهاج): اشتباه كسر بالضلوع وسحجات.

كوثر أبو زيد أحمد (50 سنة - قنا): اشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات.

عايدة محمد إبراهيم (51 سنة - قنا): اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بالساق.

حسن قاسم حسن (24 سنة - قنا): اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجرح بالجبهة.

حرب أحمد عبد الراضي (51 سنة - قنا): اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيسر.

بدر الدين أحمد محمد (30 سنة - قنا): اشتباه كسر بالعمود الفقري.