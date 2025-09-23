إعلان

لإعادة الانضباط.. رفع 400 حالة إشغال من سوق أسوان السياحي (صور)

كتب : مصراوي

07:47 م 23/09/2025
أسوان - إيهاب عمران:


نفذت الوحدة المحلية لمدينة أسوان حملة مكبرة، أسفرت عن رفع أكثر من 400 حالة إشغال متنوعة من منطقة السوق السياحي القديم والشوارع المحيطة به، بهدف إعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.


قاد الحملة المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، يرافقه اللواء محمد ممدوح، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة مسؤولي الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة.


وشملت الإشغالات التي تمت إزالتها تندات مخالفة، وعربات باعة جائلين، وتعديات مختلفة على الأرصفة وحرم الطريق العام، والتي كانت تعيق حركة المواطنين والسائحين.


وأكد نائب المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الوجه الحضاري لأسوان، وتسهيل حركة المشاة والمركبات في المناطق الحيوية، بما يتماشى مع مكانة المدينة كعاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي.



