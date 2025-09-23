"أمي مش بتتحرك".. مشهد يفطر القلوب يُنقذ سيدة وطفليها في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

مشهد إنساني مؤلم شهدته محافظة قنا خلال الساعات الماضية، حين عُثر على سيدة مشردة مجهولة الهوية، في حالة إعياء شديد وبصحبتها طفلان صغيران، أحدهما رضيع حديث الولادة والآخر لم يتجاوز العامين. الأم التي كانت تكافح للبقاء على قيد الحياة وسط الشارع، انهارت قواها تمامًا، لتبدأ قصة إنقاذها وإنقاذ طفليها.

البداية جاءت بعد تداول منشورات على موقع "فيسبوك" عن وجود سيدة ممددة بالقرب من مجمع مواقف قنا، تعاني من نزيف وإعياء شديد.



وعلى الفور، انتقل فريق من الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، برئاسة سميحة سعد، مدير عام الحماية، لتنفيذ تدخل عاجل استجابة لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة.

وبمجرد الوصول إلى المكان، وجد الفريق الأم وقد فقدت القدرة على الحركة، فيما يحاول طفلها الأكبر الإمساك بيدها في مشهد يقطّع القلوب.



جرى على الفور نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط وصف الأطباء لحالتها بأنها "حرجة".

ولحماية الطفلين وضمان سلامتهما، أصدرت النيابة العامة بقنا قرارًا عاجلًا بإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين تماثل والدتهما للشفاء، في خطوة تعكس جانبًا من الدور الإنساني والمؤسسي لحماية الأطفال المعرضين للخطر.