تتيح 825 فرصة عمل.. 10 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، على إقامة 10 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة، والتي تتيح 825 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وترأس اللواء طارق حامد الشاذلي اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، لمتابعة الملفات المتعلقة بسير العمل داخل المنطقة، وبحضور أسامة أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالسويس، ومحمد عبد الله رئيس حي عتاقة والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة وحسام جاد المولي رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس.

وأكد المحافظ أن الأولوية ستكون لأبناء السويس في مختلف التخصصات، مع متابعة دقيقة لالتزام الشركات والمشروعات الاستثمارية بتنفيذ هذا التوجيه، مشددًا على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن للشباب حياة كريمة ومستقبل أفضل.



كما وافق المجلس على عدة تعديلات على 67 مشروعا قائماً شملت هذه التعديلات زيادة رؤوس الأموال وإضافة أنشطة صناعية جديدة ودخول وخروج شركاء وإعادة توزيع حصص المساهمة في رأس المال وتغيير أسماء شركات.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم الاستثمارات القائمة وتوفير مناخ جاذب يتيح للشركات التوسع وتنويع أنشطتها بما يتماشى مع متطلبات السوق، ويعزز من دور المنطقة الحرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.