الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، استكمال أعمال إنشاء (كوبري 51 معلة) على ترعة الساحل بمدينة طلخا، والذي توقفت الأعمال به بسبب مرور المياه لري الأراضي الزراعية المزروعة لمحصول الأرز ، وتجري الأعمال بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الكوبري يقع على ترعة الساحل لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول القائم على التنفيذ بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وكلف المحافظ، اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات أمام المقاول، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية بين الجانبين.

وأكد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين.