انتظام الدراسة بجنوب سيناء.. وتسليم الكتب دون ربط بالمصروفات (صور)

كتب : مصراوي

02:29 م 22/09/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة الطور التعليمية، لمتابعة سير وانتظام اليوم الدراسي في اليوم الثاني لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد خلال الجولة مدرسة النصر للتعليم الأساسي، حيث كان في استقباله مدير المدرسة علي سمير، وتابع الفصول الدراسية، مشيدًا بانتظام سير العملية التعليمية.

وزار مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات، والتقى بطالبات الصف الأول الثانوي، حيث دار حوار مثمر حول نظام "البكالوريا" الجديد، وقدّم لهن شرحًا وافيًا عن النظام، وأجاب عن جميع استفساراتهن.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة المروة للتعليم الأساسي، حيث تابع انتظام الدراسة وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب.

وأكد "عتلم" أن الدراسة تسير بانتظام وهدوء في يومها الثاني، مشيرًا إلى حرص جميع المدارس على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات، مع الالتزام بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة باستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لهم.

جنوب سيناء تسليم الكتب وزارة التربية والتعليم

