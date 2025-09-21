

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبلت 2335 مدرسة بمحافظة بني سويف، 880 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال، وحتى الثانوي العام والفني، في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث جرى توزيع هدايا على الطلاب داخل بعض المدارس الفصول لإدخال البهجة عليهم وتشجيعهم على الانتظام منذ اليوم الأول.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المبادرة جاءت ضمن خطة لدعم التلاميذ نفسيًا ومعنويًا، مشيرين إلى أن اليوم الأول من الدراسة شهد أنشطة ترفيهية وفقرات فنية بمشاركة المعلمين وأولياء الأمور.

وأشارت إلى أن توزيع الهدايا يهدف إلى تحفيز الطلاب على الإقبال على العملية التعليمية بروح إيجابية، بما ينعكس على انتظام الدراسة منذ بدايتها.