يحقق الجزء الثالث من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي "Avatar" بعنوان "Fire and Ash" نجاحا كبيرا بشباك التذاكر العالمي، وتخطى حاجز الـ 500 مليون دولار بثاني أسابيع عرضه محطما العديد من الأرقام القياسية.

وكان من أبرز نجاحات الجزء الجديد من السلسلة، الممثلة الإسبانية أونا شابلن حفيدة الممثل الراحل تشارلي شابلن، وفوجئ جمهور ومحبو سلسلة أفاتار بظهور مميز لحفيدة شابلن ضمن أحداث الفيلم، وسط إشادات كبيرة بدورها المميز.

وكشفت العديد من التقارير العالمية أن سلسلة أفلام "Avatar" أصبحت السلسلة السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما متخطيا عدد من أشهر سلاسل الأفلام منها سلسلة "حرب النجوم" الشهيرة في نجاح جديد يضاف لمسيرة المخرج العالمي جيمس كاميرون بإيرادات بلغت 5.7 مليار دولار وهو إجمالي إيرادات السلسلة، وسط توقعات بتحقيق الجزء الجديد المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تدور أحداث الجزء الجديد حول استكمال جيك سولي رحلته في مواجهة قبيلة نافي جديدة عدوانية، شعب آش، بقيادة فارانج الناري، مع تصاعد الصراع على باندورا وظهور تركيز أخلاقي جديد، ويشارك ببطولة الفيلم عدد من أبرز نجوم هوليوود وهم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، كيت وينسلت.

وصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام أفاتار بعنوان "The Way of Water" عام 2022 وحقق إيرادات عالمية بلغت 2 مليار دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 350 مليون دولار، كما فاز بجائزة الأوسكار "أفضل مؤثرات بصرية".

