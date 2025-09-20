بمشاركة 48 ألف طالب جديد.. انطلاقة دراسية مبهجة بجامعة المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، جولةً تفقدية داخل الحرم الجامعي لمتابعة انتظام الدراسة في أول أيام العام الجامعي الجديد 2025–2026.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث التقى عددًا من الطلاب والطالبات وشاركهم أجواء الانطلاقة الجديدة.

وتابع رئيس الجامعة جانبًا من الأنشطة الرياضية التي نظّمها طلاب كلية التجارة احتفالًا ببدء الدراسة.

ويشهد هذا العام انتظام نحو 185 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات جامعة المنصورة البالغ عددها 18 كلية في قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية، من بينهم 48 ألف طالب جديد التحقوا بالجامعة هذا العام.

كما شهد رئيس الجامعة فعاليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الطب والطب البيطري، التي تضمنت حفلات رسمية بدأت بالسلام الجمهوري، أعقبها كلمات ترحيبية للقيادات الجامعية، بحضور عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، وسط أجواء احتفالية.

ورحّب الدكتور شريف خاطر بالطلاب الجدد، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة لم تعد مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت مجتمعًا متكاملًا لبناء الشخصية وصقل المهارات ودعم الإبداع في مختلف المجالات.

وأكد أن انتماء الطلاب إلى الجامعة يعد مصدر فخر واعتزاز، لما حققته من إنجازات بارزة على المستويات المحلية والدولية، داعيًا الطلاب إلى استثمار سنوات دراستهم في تنمية قدراتهم العلمية والشخصية، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية باعتبارها منابر للإبداع والابتكار.

أعرب الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم في أول أيام العام الدراسي، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على دعمهم في هذه المرحلة الجديدة.

وشدد عمداء الكليات، ومنهم الدكتور أشرف شومة (كلية الطب) والدكتورة مها العشماوي (كلية الطب البيطري)، على دور الأنشطة الجامعية في إعداد أطباء وعلماء متميزين قادرين على خدمة المجتمع، مؤكدين أن المرحلة الجامعية فرصة متكاملة للدراسة واكتساب الخبرات وتنمية القدرات.

وعقب ختام حفل استقبال الطلاب بكلية الطب، تفقد رئيس الجامعة المعرض الفني لطلاب الكلية، مشيدًا بالأعمال الإبداعية التي جسدت مواهبهم وقدرتهم على التعبير الفني.