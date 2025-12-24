الداخلية السورية تعلن اعتقال قيادي كبير في داعش.. صور

بينهم 3 إصابتهم خطيرة.. سيارة تدهس حشدًا وتُصيب 9 بينهم أشخاص في هولندا-

أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال قيادي في داعش خلال مداهمة أحد أوكار تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق.

وقالت الداخلية السورية، في بيان الأربعاء، إن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، نفذ بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في مدينة المعضمية بمحافظة ريف دمشق، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف.

وأوضحت الداخلية السورية، أن المداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم التنظيم الإرهابي "والي دمشق" والمدعو طه الزعبي والملقب "أبو عمر طبية"، وعدد من مساعديه، وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.

وأضافت الداخلية، أن العملية تُعدّ ضربة قاصمة لتنظيم الدولة الإسلامية، وتؤكد الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن سوريا.