"سكب جاز على الخبز".. النيابة تأمر بحبس نجل صاحب المخبز بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بمركز شرطة الزقازيق حبس الشاب المتهم، نجل صاحب مخبز بقرية طحلة بردين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسكب مادة الجاز على حمولة خبز قبل بيعها للأهالي بالقرية. وكانت النيابة قد أخلت سبيل مالك التروسيكل وزوجته ووالد المتهم، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وكانت أجهزة الأمن قد تحركت عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسكب مادة الجاز على الخبز الذي يتجول به مالك تروسيكل لتوصيله للأهالي بقرية طحلة بردين، ثم الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا.

وضبطت مباحث مركز شرطة الزقازيق أطراف الواقعة وهم: حمدي (صاحب المخبز) ونجله المتهم حمد، وعبد العال (مالك التروسيكل) وزوجته سحر. وبعد التحقيقات، أخلت النيابة سبيل صاحب المخبز ومالك التروسيكل وزوجته، بينما قررت حبس نجل صاحب المخبز، المدعو حمد حمدي (20 عامًا)، 4 أيام على ذمة التحقيقات.