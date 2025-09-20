إعلان

"سكب جاز على الخبز".. النيابة تأمر بحبس نجل صاحب المخبز بالشرقية (صور)

02:47 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    واقعة سكب جاز على الخبز (2)
  • عرض 4 صورة
    واقعة سكب جاز على الخبز (4)
  • عرض 4 صورة
    واقعة سكب جاز على الخبز (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بمركز شرطة الزقازيق حبس الشاب المتهم، نجل صاحب مخبز بقرية طحلة بردين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسكب مادة الجاز على حمولة خبز قبل بيعها للأهالي بالقرية. وكانت النيابة قد أخلت سبيل مالك التروسيكل وزوجته ووالد المتهم، ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

وكانت أجهزة الأمن قد تحركت عقب تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسكب مادة الجاز على الخبز الذي يتجول به مالك تروسيكل لتوصيله للأهالي بقرية طحلة بردين، ثم الاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا.

وضبطت مباحث مركز شرطة الزقازيق أطراف الواقعة وهم: حمدي (صاحب المخبز) ونجله المتهم حمد، وعبد العال (مالك التروسيكل) وزوجته سحر. وبعد التحقيقات، أخلت النيابة سبيل صاحب المخبز ومالك التروسيكل وزوجته، بينما قررت حبس نجل صاحب المخبز، المدعو حمد حمدي (20 عامًا)، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة أجهزة الأمن الخبز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر