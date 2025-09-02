محافظ القليوبية: الشفافية والنزاهة أساس تطوير الخدمات العامة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في الندوة التثقيفية والتوعوية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد "الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية " بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رضا إسماعيل، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي والإدارة المحلية والغرفة التجارية.

وحضر الفعالية الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتورة إيمان نائب المحافظ، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والإدارات وعدد من الموظفين.

وفي كلمته، رحّب المحافظ بممثلي هيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً دورها المحوري في تعزيز الشفافية وتصحيح مسار العمل الإداري ودعم الأجهزة التنفيذية، مثمناً التعاون المثمر بين مكتب الهيئة بالمحافظة وإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بما يرسخ مبادئ النزاهة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وتخلل الندوة عرض مقاطع فيديو تعريفية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الدولة وهيئة الرقابة الإدارية في التصدي للمتجاوزين وحماية حقوق المواطنين. كما ألقى اللواء رضا إسماعيل محاضرة أوضح خلالها دور الهيئة في الوقاية من الفساد ومكافحته، وأهمية التوعية المجتمعية، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فضلاً عن التعريف بالاستراتيجية الوطنية وأبرز الأجهزة الرقابية والقضايا القومية المعاصرة.

وأكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، تبدأ من الموظف البسيط وحتى أعلى المستويات القيادية، مشدداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري وتقديره لضمان جودة الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما ألقى اللواء مهندس عمرو فهمي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، محاضرة حول أهمية التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتقليل فرص التلاعب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الندوة، جدد المحافظ شكره لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية على دورهم الفعال في الرقابة والتوعية والدعم الفني والإداري، مؤكداً استمرار التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة بين المواطن والدولة.