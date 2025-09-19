الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حيث قامت المديرية بأعمال تطوير طريق الخدمة الأساسي (بر أيسر ترعة بورسعيد) بنطاق قرية النصر – مركز ومدينة القنطرة غرب، وشملت الأعمال تطوير كوبري ك ١٧، إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق من الكيلو ١٧ حتى محطة الغاز، تطوير مدخل القرية وجزء من الطريق المتجه إلى الكيلو ١١.

في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية جهودها في تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن هذا التطوير يأتي استكمالًا لخطط المحافظة في دعم مشروعات الطرق وتحسين المحاور المرورية، استعدادًا للافتتاحات المرتقبة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأبوخليفة، بما يسهم في تعزيز حركة النقل والخدمات اللوجستية، وتيسير الانتقال بين القرى والمراكز.

وأكدت مديرية الطرق والنقل أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة للارتقاء بجودة البنية التحتية وتوفير طرق آمنة وممهدة تخدم المواطنين وتدعم الاستثمار والتنمية.